CHP'li Ağbaba'dan grip aşısı sayısı tepkisi: Ölmeden grip aşısı olmak yasak

23 Ekim 2020 Cuma, 17:40

Ağbaba Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya ve İran'da dağıtılacak grip aşısı sayısının Türkiye'den kat kat fazla olduğunu söyleyerek, "Türkiye’de ölmeden grip aşısı olmak yasak; aşı mezarda yapılacak! Türkiye’yle aynı nüfusa sahip; Almanya’da 26 milyon grip aşısı, İran’da 7,5 milyon grip aşısı, Türkiye’de 1,5 milyon aşı dağıtılacak.Türkiye'de insanlar yine başının çaresine bakacak" ifadelerini kullandı.