CHP'li Ağbaba'dan grip aşısı sayısı tepkisi: Ölmeden grip aşısı olmak yasak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye'de dağıtılacak grip aşısı sayısına tepki gösterdi.
Ağbaba Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya ve İran'da dağıtılacak grip aşısı sayısının Türkiye'den kat kat fazla olduğunu söyleyerek, "Türkiye’de ölmeden grip aşısı olmak yasak; aşı mezarda yapılacak! Türkiye’yle aynı nüfusa sahip; Almanya’da 26 milyon grip aşısı, İran’da 7,5 milyon grip aşısı, Türkiye’de 1,5 milyon aşı dağıtılacak.Türkiye'de insanlar yine başının çaresine bakacak" ifadelerini kullandı.
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