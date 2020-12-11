CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Meclis kürsüsünde "İşte CHP'nin yaptıkları ve AKP'nin sattıkları" diyerek iki ayrı listeyi yere serdi.
TBMM Genel Kurulu'nda Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine konuşan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya "Biri CHP'nin bu ülkeye yaptıkları, diğeri AKP'nin 18 yılda sattıkları" diyerek elindeki iki listeyi de yere serdi.
Kaya, CHP ile ilgiliyi listeyi yere serdikten sonra "Bu liste CHP'nin yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir" dedi. Ardından AKP ile ilgili listeyi de yere seren Kaya, "Şu gördüğünüz liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir" diye konuştu. .
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