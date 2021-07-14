CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken Kireçhane mahallesini ziyaret etti
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Karakaya Grup suyunu kullanan Trabzon’un Ortahisar(merkez) İlçesi’ne bağlı Mahallelerde özellikle yaz aylarında su bulma sıkıntısı çekildiğini ifade etti. Bu durumu Kireçhane Mahallesinde yerinde tespit eden ve vatandaşlarla konuşan Kaya, “Bu nasıl iştir, Trabzon büyükşehir değil mi, bu şehrin belediyesi yok mu? Su sorunu yıllardır devam eden bir sorun. TİSKİ neden bu soruna çare bulmuyor? Yazık değil mi bu insanlarımıza, içmeye su bulamıyorlar. Yıkanmaya su bulamıyorlar, abdest almaya su bulamıyorlar. Su hayattır, susuz hiç bir şey olmaz. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerine sesleniyorum. Bu sesi artık duyun, bir an bu mahallelerimizin su sorununu çözün, yeter artık!" dedi.
Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Kireçhane Mahallesi’nde vatandaşların su tankerlerinden evlerine bidon bidon su taşıdığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Kireçhane Mahallesi’nin yanı sıra Düzyurt, Gölçayır ve Subaşı mahallelerinin de su sıkıntısı çektiğine dikkat çeken CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şunları söyledi:
OLACAK İŞ DEĞİL!
“İçinde Subaşı, Kireçhane, Düzyurt, Gölçayır, Kutlugün, Karakaya, Akkaya, Karlık Mahallelerimizin de bulunduğu 33 merkez mahallemiz Karakaya içme Grup suyunu kullanıyor. Bu mahallelerimizde yaşayan binlerce vatandaşımız her sene yaz aylarında, özellikle Mayıs ayından Eylül ayına kadar su sıkıntısı çekiyor. Bu insanların içmeye suyu yok. Su ihtiyaçlarını, sokak sokak gezip su dağıtan su tankerlerinden karşılıyorlar. Yıllardır devam eden bu susuzluk sorunu bir türlü giderilemedi. Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı susuzluk yaşanmıyor fakat yazın vatandaşlarımız adeta işkence çekiyor. Bu devirde susuzluk olacak iş mi? Bu sıcaklarda, bu pandemi koşullarında susuzluk ne demek? Bu sıkıntı 1 saat çekilmez ama bu insanlarımız yıllardır çekiyor. Adı Subaşı olan mahallemizde dahi su yok, Olacak iş değil."
BÖYLE BELEDİYECİLİK OLMAZ
“Bu mahallelerimizin muhtarları itfaiyeye gidiyor, itfaiyeden bir tanker su alıyor ve her gün sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine su dağıtıyor. Bundan tam 5 sene önce dilekçe ile İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. TİSKİ’nin bu susuzluktan bilgisi var. Ancak su sorunu bazı mahallelerde öyle kronikleşti ki bir türlü çözüm bulunamıyor. Bu mahallelerimizin hepsi merkez mahalle, Kireçhane dediğimiz mahalleler şehrin dışında değiller, merkez ilçe dediğimiz Ortahisar İlçemize bağlı mahalleler. Buralara su getiremeyenler belediyeyi yönetiyoruz demesinler. Böyle belediyecilik olmaz.”
EN ÖNCELİKLİ İŞ BUDUR
"Trabzon’da hem de merkezdeki mahallelerin su sıkıntısı çekmesi kabul edilemez. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerine sesleniyorum. Artık yeter diyorum. Su hayattır, su işi her şeyden önemlidir ve önceliklidir. Bir an önce buraya gelin ve durumun vahametini görün. O zaman meseleyi daha iyi anlarsınız."
Video Haberler
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
- Korkunç olay! Para çekerken ölümden döndü
- Gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Bilgen yanıt verdi
- Tur teknesi alev alev böyle yandı
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın