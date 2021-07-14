CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken Kireçhane mahallesini ziyaret etti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:16

Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Kireçhane Mahallesi’nde vatandaşların su tankerlerinden evlerine bidon bidon su taşıdığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Kireçhane Mahallesi’nin yanı sıra Düzyurt, Gölçayır ve Subaşı mahallelerinin de su sıkıntısı çektiğine dikkat çeken CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şunları söyledi:

OLACAK İŞ DEĞİL!

“İçinde Subaşı, Kireçhane, Düzyurt, Gölçayır, Kutlugün, Karakaya, Akkaya, Karlık Mahallelerimizin de bulunduğu 33 merkez mahallemiz Karakaya içme Grup suyunu kullanıyor. Bu mahallelerimizde yaşayan binlerce vatandaşımız her sene yaz aylarında, özellikle Mayıs ayından Eylül ayına kadar su sıkıntısı çekiyor. Bu insanların içmeye suyu yok. Su ihtiyaçlarını, sokak sokak gezip su dağıtan su tankerlerinden karşılıyorlar. Yıllardır devam eden bu susuzluk sorunu bir türlü giderilemedi. Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı susuzluk yaşanmıyor fakat yazın vatandaşlarımız adeta işkence çekiyor. Bu devirde susuzluk olacak iş mi? Bu sıcaklarda, bu pandemi koşullarında susuzluk ne demek? Bu sıkıntı 1 saat çekilmez ama bu insanlarımız yıllardır çekiyor. Adı Subaşı olan mahallemizde dahi su yok, Olacak iş değil."

BÖYLE BELEDİYECİLİK OLMAZ

“Bu mahallelerimizin muhtarları itfaiyeye gidiyor, itfaiyeden bir tanker su alıyor ve her gün sokak sokak gezerek mahalle sakinlerine su dağıtıyor. Bundan tam 5 sene önce dilekçe ile İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. TİSKİ’nin bu susuzluktan bilgisi var. Ancak su sorunu bazı mahallelerde öyle kronikleşti ki bir türlü çözüm bulunamıyor. Bu mahallelerimizin hepsi merkez mahalle, Kireçhane dediğimiz mahalleler şehrin dışında değiller, merkez ilçe dediğimiz Ortahisar İlçemize bağlı mahalleler. Buralara su getiremeyenler belediyeyi yönetiyoruz demesinler. Böyle belediyecilik olmaz.”

EN ÖNCELİKLİ İŞ BUDUR

"Trabzon’da hem de merkezdeki mahallelerin su sıkıntısı çekmesi kabul edilemez. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ yetkililerine sesleniyorum. Artık yeter diyorum. Su hayattır, su işi her şeyden önemlidir ve önceliklidir. Bir an önce buraya gelin ve durumun vahametini görün. O zaman meseleyi daha iyi anlarsınız."