CHP'li Orhan Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz

30 Mart 2021 Salı, 17:10

Tarım Kredi Kooperatifi borç ertelemelerinin son günü 31 Mart 2021. Henüz yüksek faizli çiftçi borçları ile ilgili yeni bir karar çıkmadı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin bankalara olan borçlarının 134 milyar liraya ulaştığını, çiftçilere yapılandırma çıkmadığı takdirde yeni bir kaosun başlayacağını söyledi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Sarıbal, şunları söyledi:

"Çiftçilerin, bankalara Tarım Kredi Koooperatifleri'ne ve piyasaya borçları var. Tarım Kredi Kooperatifine olan borcun toplamı 8.2 milyar olarak biliniyor. Bu borçlardan haciz ve icra takibi yapılanların haciz ve icra işlemleri 31 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi. Traktörlerin haczedilmesi, köyün haczedilmesi nedeniyle toplumdan çiftçilerden gelen tepkiler üzerine bu karar alındı. 1 Nisan geldi çattı. Ocak, şubat, mart aylarında çiftçi hasat mı yaptı cebine koysun? Çiftçi bir yerlerden para mı alacak? Yeni bir kredi olanağı mı sağlandı? Patates tarlada, depoda çürüyor. Soğan depoda çürüyor. Çiftçinin ürünü para etmiyor. Borç gırtlağına kadar gelmiş. Israrla borç yapılandırması istiyorlar. Ama şu an da yeniden traktörler, ahırlar, haczedilmek isteniyor.

"ÇİFTÇİYE, 'NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN' DİYORLAR"

1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz. Bankalara borç olmuş 134 milyar orada duruyor. Piyasaya, gübre bayiisine, ilaç bayiisine, elektrik su firmalarına... Bütün bu borçlar yapılandırma bekliyor. Çiftçi, bu borçlarla bu üretimi sürdüremez. İktidar bunu görmemek için her şeyi yapıyor. Firmaların milyarlarca liralık borçlarını erteliyor, yapılandırıyor. Ama iş çiftçiye gelince ne haliniz varsa görün diyor."