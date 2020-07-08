CHP’li Özkoç: İnsanlar kendi hakkını savunan ama iktidar sopası altındaki baroya mı gidecek?

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:59

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündeme dair değerlendirmelerde buludu.

“BİR ÖNCEKİNDEN DERS ALINMADI”

Geçen cuma günü Sakarya Hendek'te faaliyet gösteren havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Özkoç, “Sakarya’nın unutamayacağı feci bir kaza ihmallerden dolayı yaşandı. Bu kazaya neden olanlarla mağdur olanları birbirinden ayırma görevi, artık hem gazetecilerin hem siyasetçilerin hem de vatandaşımızın vicdanının meselesidir. Bu kaza bir kere olmadı, 5 6 kere oldu ve ölümlü kazalar oldu. Her seferinde fabrikanın adı değiştirildi, fabrika sahibinin siyasilerle olan bağı ve gücü nedeniyle bu fabrika yeniden üretime başladı. Bir öncekinden ders alınmadı. Tamamen tedbirsizlikler nedeniyle işçilerin hayatı tehlikeye atıldı. Allahın kimsenin başına vermemesini dileyeceğimiz şekilde cenazelerle karşı karşıya kaldık” dedi.

“USULSÜZLÜKLER NEDEN KAYDA GEÇMEDİ”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın, fabrikanın sahibi MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a patlamanın hemen ardından yemek düzenlemesine tepkili olan Özkoç, “İş dünyasında buna sebep olan kişilerin avukatları, paraları, güçleri olabilir ama bu işçilerin yukarıda Allahları bu ülkede de onlar için mücadele eden vekilleri ve vicdan sahibi insanlar olmalıdır. ‘Sonuna kadar araştıracağız, denetleme yapıldı’ denildi. Denetlemeyi kimler yaptı? Denetlemeyi yapanlar, usulsüzlükleri neden kayda geçirmediler? Geçirdilerse kim üstünü örttü” sorularını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltti.

“EŞİT TEMSİL HAKKI İSTİYORUZ”

Avukatlık Kanunu ve baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi için Adalet Komisyonu’nda CHP’li 139 milletvekilinden 101’inin söz aldığını aktaran Özkoç, “Genel Kurul’a geldiği zaman İçtüzük’ten kaynaklı tüm haklarımızı kullanacağız. Çünkü savunma hakkının siyasallaştırılmasını istemiyoruz. Savunma hakkı kutsal bir haktır. Savunma hakkının görüşe göre, etnik gruba göre, siyasi çıkara göre ayrılmasını istemiyoruz. Biz eşit temsil hakkının delegeyle yansıtılmasını baronun bir baro olarak devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR SOPASINDA OLAN BAROYA MI GİDECEKLER?”

Özkoç, çoklu baro düzenlemesine karşı Sakarya’daki patlamadan şöyle örnek verdi:

“Sakarya’daki patlamadan dolayı mağdur olan işçi kardeşimiz... Bir taraftan iktidar, Cumhurbaşkanı, fabrika sahibini arıyor ama öbür tarafta cenazeler duruyor. Fabrika sahibi bakanlarla konuşuyor, onlarla beraber hasar tespiti yapmaya çalışıyor, öbür taraftan insanlarımızın cenazeleri kalkıyor. Fabrika sahibine MÜSİAD Genel Başkanı moral yemeği veriyor, öbür taraftan acı yemeği paylaşılıyor. İnsanlar yutkunarak cenazelerini kaldırmaya çalışıyorlar. Parçalanmış cesetlerin bir araya getirilmesi için DNA testi yapılıyor. Bu güce karşı paranın olduğu siyaset gücüne karşı, bir avukatla karşılaşmak isterken yarın bölünmüş baroda hangi baroya gidecekler? İktidar barosuna mı yoksa kendi hakkını hukukunu savunan ama iktidar sopasında olan baroya mı gidecekler? Siyaset özgürleştirme alanıdır, tehdit aları değildir. Meslek odaları önemlidir ama baro sadece meslek orası değil insanın hakkını savunan bir kamu kuruluşudur. Nasıl bir ile iki vali atanamıyorsa iki ya da üç baroya ayrırmak da o derece yanlıştır.”

“HERKESE ÖRNEK BİR İKTİDAR KURULTAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Hazırlıkları süren CHP 37. Olağan Kurultayı için Engin Özkoç, “İktidara yürüyen bir kurultay bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla tam istediğimizi yapamıyoruz. Yüzbinlerin katıldığı bir kurultayda genel başkanımızı, parti meclisimizi belirlemeyi çok istiyoruz ama hem partimizin değerli üyeleri hem onur üyelerimiz hem bu partiye gönül vermiş onun iktidarını özlemle bekleyen tüm CHP’lilerin anlayış göstereceğine inanıyoruz. Duayenlerimizin, bu partiye emek vermiş insanlarımızın bu pandemi sürecinde yapacağı bu kurultayda; pandemi kurallarına uygun, birbirimizin hakkını hukukunu koruyan ama delegenin iradesini sandığa özgürce yansıtabildiği herkese örnek olan bir iktidar kurultayı düşünüyoruz” dedi.