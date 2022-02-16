CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: 'AKP yönetemiyor, ülkenin dört bir yanı kuyruklarla doldu'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Kayseri’de vatandaşların ucuz gıda alabilmek için kuyruğa girdiği görüntüleri paylaştı. Özkan, “AKP yönetemiyor, vatandaş bedel ödüyor. Ülkenin dört yanı kuyruklarla doldu” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Kayseri’deki yurttaşların ucuz gıda alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün satış noktası önünde beklediği uzun kuyruk görüntülerini paylaştı.
Özkan’ın açıklaması şöyle:
“AKP yönetemiyor, vatandaş bedel ödüyor. Ülkenin dört yanı kuyruklarla doldu. Kimi ucuz ekmek kuyruğunda kimi akaryakıt kuyruğunda kimi ise ucuz gıda kuyruğunda. Görüntüler Kayseri'den. Vatandaşlar ucuz gıda alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu”
AKP yönetemiyor, vatandaş bedel ödüyor. Ülkenin dört yanı kuyruklarla doldu. Kimi ucuz ekmek kuyruğunda kimi akaryakıt kuyruğunda kimi ise ucuz gıda kuyruğunda. Görüntüler Kayseri'den. Vatandaşlar ucuz gıda alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. pic.twitter.com/mZ11iSRWVp— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 16, 2022
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