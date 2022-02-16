CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: 'AKP yönetemiyor, ülkenin dört bir yanı kuyruklarla doldu'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 16:08

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Kayseri’deki yurttaşların ucuz gıda alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün satış noktası önünde beklediği uzun kuyruk görüntülerini paylaştı.

Özkan’ın açıklaması şöyle:

“AKP yönetemiyor, vatandaş bedel ödüyor. Ülkenin dört yanı kuyruklarla doldu. Kimi ucuz ekmek kuyruğunda kimi akaryakıt kuyruğunda kimi ise ucuz gıda kuyruğunda. Görüntüler Kayseri'den. Vatandaşlar ucuz gıda alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu”