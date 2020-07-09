CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay

09 Temmuz 2020 Perşembe, 09:47

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan baro düzenlemesine ilişkin, "'Çoklu baro' değil adı, reform paketi olarak değerlendiriyoruz. Bugün, yarın, olmadı cuma biter. Kavgasız, gerginlikten uzak, ifade hürriyeti kullanacak zemin olursa biz dinlemeye hazırız" dedi.

AKP’li Bülent Turan’ın “Çoklu baro değil adı, reform paketi” dediği sırada CNN Türk "Çoklu Baro Sistemi Geliyor" başlığının yer alması dikkat çekti.

AKP’li Turan canlı yayında “Çoklu Baro ifadesi kanunu yansıtmıyor” açıklaması yaptıktan sonra CNN Türk başlığı değiştirildi.