D -100 Karayolu'nda tehlikeli anlar
D-100 Karayolu üzerine kurulan polis denetim noktasından dolayı oluşan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, ters istikamete geri geri gelerek trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da tam kapanma denetimleri kapsamında polis ekipleri trafiğin ana arterlerinden biri olan D-100 Karayolu üzerinde denetim noktası kurdu. Yolun tek şeride inmesiyle Cevizlibağ mevkiine kadar araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, Atatürk Havalimanı-Edirne istikametine girdiklerinde kaza yapmayı göze alarak ters istikamette geri geri gelerek yan yola girmeye çalıştı. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi