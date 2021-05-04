D -100 Karayolu'nda tehlikeli anlar

04 Mayıs 2021 Salı, 17:36

İstanbul'da tam kapanma denetimleri kapsamında polis ekipleri trafiğin ana arterlerinden biri olan D-100 Karayolu üzerinde denetim noktası kurdu. Yolun tek şeride inmesiyle Cevizlibağ mevkiine kadar araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, Atatürk Havalimanı-Edirne istikametine girdiklerinde kaza yapmayı göze alarak ters istikamette geri geri gelerek yan yola girmeye çalıştı. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.