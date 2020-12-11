Dehşete düşüren olay! Ambulansta linç etmeye çalıştılar
Bursa’da akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili sopa ile vurulan bir kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülmek istenen şahıs kavga ettiği grubun saldırısına uğradı.
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu.
AMBULANSTA SALDIRI
Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi’ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya çalıştıkları görüldü.
ÇİVİLİ SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad’ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
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