Denizli'de 65 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yatılı yurtta kalan 65 lise öğrencisi ile bir öğretmen yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrencilerin yedikleri yemeklerden örnekler alındı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:40

Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci yurdunda kalan toplam 90 öğrenciden bazılarında kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Akşam yemeğinde tavuklu pilav ve mantarlı çorba yedikleri öğrenilen öğrencilerden zehirlenme şüphesiyle 65 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.


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