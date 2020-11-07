Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Panikle kaçış anları kamerada
İzmir'de deprem anında yaşanan panik anları, sarsıntı ile birlikte kaçışan insanlar kentin farklı noktalarında iş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, Karşıyaka Çarşı'da depreme yakalanan vatandaşlar önce duraksayıp ne olduğunu anlamaya çalışıyor, sarsıntı şiddetini artırmaya başlayınca kaçışmaya başlıyor. Bazı vatandaşların hemen telefonlarına sarıldığı görülüyor. Diğer görüntüler ise Güzelyalı'da kaydedildi. Burada da depremi hisseden onlarca kişinin daha güvenli açık alanlara koşmaları kameralara yansıdı. Bir çantacı dükkanı da depremde yerle bir oldu. Sarsıntı ile birlikte tavanı çöken iş yerinde büyük korku yaşandı. Ortalığı toz bulutu sararken, çantalar sokağa savruldu. Diğer bir çarpıcı görüntü de baba ve kızının yaşadıklarıydı. Bir iş hanından depreme yakalan baba, panikle kızını alıp oradan ayrıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti