Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti

11 Ağustos 2020 Salı, 15:33

Baotou kentinde pazar günü öğleden sonra oluşan hortum, bir tatil yöresinin içinden geçti. Hortum bazı yapıları yıkarken, bazılarına da büyük çapta zarar verdi. Yetkililer, maddi hasarın yanı sıra 33 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Bu arada, hortum, tatilciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.