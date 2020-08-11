Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti
Çin’in kuzeyinde Baotou kentinde hortum bir tatil yöresinde bazı yapıları yerle bir etti. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Baotou kentinde pazar günü öğleden sonra oluşan hortum, bir tatil yöresinin içinden geçti. Hortum bazı yapıları yıkarken, bazılarına da büyük çapta zarar verdi. Yetkililer, maddi hasarın yanı sıra 33 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Bu arada, hortum, tatilciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
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