Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la “Vazgeçme” programına konuk oldu. Yılmaz, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Büyükkılıç’ı programdan, “çık dışarı” diyerek kovdu.
Geçen yıl Yozgat’ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bunun üzerine 4 çocuk annesi eşinin İstanbul’da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi. Oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.
Yayın sırasında telefona bağlanan Fatma Hanım, 30 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını söyledi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey’e sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, “Ben eşini döven erkekleri programıma almam” diyerek Mehmet Büyükkılıç’ı stüdyodan kovdu.
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