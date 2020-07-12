Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı.
Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., daha önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle ayrı yaşadıkları dini nikahlı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. M.K., silahla önce sokaktaki eşi Hatice T.’yi (37), ardından evin kapı girişindeki kızı Esila T.’yi (6) vurdu.
Küçük kız ve annesi olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. aracında aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.’nin vurduğu eşi ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralayan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. Hatice T. ve kızı Esila T.’nin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyan yakınları ise yasa boğuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli
- Polisleri görünce: Bende koronavirüs var, yaklaşmayın!
- Metroda iğrenç olay...Allah belanı versin!
- Ata Demirer'den sosyal medyayı güldüren paylaşım