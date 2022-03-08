Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.
UZUN SÜRE KENDİNE GELMEYE ÇALIŞTI
Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- ABD'den Rusya'ya ağır darbe
- Fenerbahçe haberlerine yalanlama!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Taksicilerden ihale isyanı!
- 'Rus general öldü'
- Tecrübeli hocadan mektuplu yanıt!
- İzmir'de 8 Mart yürüyüşünde arbede yaşandı
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- İtalyan şirketten Ukrayna'ya yardım
- ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor