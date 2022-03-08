Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

08 Mart 2022 Salı, 20:44

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

UZUN SÜRE KENDİNE GELMEYE ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.