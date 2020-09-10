Direnişle karşılaşan maden şirketinin temsilcisi, köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde demir madeni arama çalışmaları yürütmek isteyen ve köylülerin direnişiyle karşılaşan Fimar Madencilik isimli şirket, köylüleri "200 tane asker yığarım buraya" diyerek tehdit etti.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ağıl Köyü’nün Kızıltepe mevkiinde Fimar Madencilik isimli bir şirket demir madeni arama faaliyetleri başlattı. İlçedeki birçok köy derneği ve muhtar olayı yargıya taşıdı ancak maden şirketi faaliyetlerini sürdürdü.
Kemaliye halkının direnişini kırmak isteyen Fimar Madencilik şirketi, köylüleri “Buraya 200 tane asker yığarım” sözleriyle tehdit etti.
Olayı Kemaliye Dayanışması isimli bir Twitter hesabından paylaşan halk, “200 asker yığarım diye köylüyü tehdit eden madenci bu cesareti nereden alıyor? Ülkenin askerini artık kendi halkına tehdit unsuru olarak kullanan bu maden şirketine kim dur diyecek” sözleriyle isyan etti.
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