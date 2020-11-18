Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:43

Köpekler ile yaban domuzunun kavgası, Demre ilçe merkezindeki Büyük Kum Mahallesi Kum Dağı Mevkisi'ndeki ana caddede yaşandı. Sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde sokak köpekleri için kaldırıma yemek bıraktı. Uzun süredir bölgede tek olarak görülen yaban domuzu, hızla gelerek, yemeği yemeye başladı. 3 sokak köpeği de domuza saldırmak istedi. Köpekler ile kavga eden yaban domuzu, caddeden uzaklaştı. Bölgede oturanlar, domuzların genellikle sürü halinde gezdiğini, geceleri yürüyüşe çıkamadıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Öznur Özaslan, "Hayvanlar, domuzlar doğanın bir parçası. Ancak bu bölgede, özellikle Kumdağı bölgesinde yaban domuzlarının sayıları o kadar artmakta ki artık çevredeki insanlara ve yoldan geçen araçlara da zararları olmaya başladı. Acilen bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Çöp atmaya bile çıkamıyoruz. Bu hayvanların bizim yaşam alanımıza girmeden çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi.