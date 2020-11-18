Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
Antalya'nın Demre ilçesinde bir sitede yaşayanlar tarafından sokak köpekleri için bırakılan yemek, yaban domuzu ile köpekler arasında kavgaya neden oldu.
Köpekler ile yaban domuzunun kavgası, Demre ilçe merkezindeki Büyük Kum Mahallesi Kum Dağı Mevkisi'ndeki ana caddede yaşandı. Sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde sokak köpekleri için kaldırıma yemek bıraktı. Uzun süredir bölgede tek olarak görülen yaban domuzu, hızla gelerek, yemeği yemeye başladı. 3 sokak köpeği de domuza saldırmak istedi. Köpekler ile kavga eden yaban domuzu, caddeden uzaklaştı. Bölgede oturanlar, domuzların genellikle sürü halinde gezdiğini, geceleri yürüyüşe çıkamadıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.
Öznur Özaslan, "Hayvanlar, domuzlar doğanın bir parçası. Ancak bu bölgede, özellikle Kumdağı bölgesinde yaban domuzlarının sayıları o kadar artmakta ki artık çevredeki insanlara ve yoldan geçen araçlara da zararları olmaya başladı. Acilen bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Çöp atmaya bile çıkamıyoruz. Bu hayvanların bizim yaşam alanımıza girmeden çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- Çakıcı devam ediyor!
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
Video Haberler
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!