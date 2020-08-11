Ekrem İmamoğlu: Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz

11 Ağustos 2020 Salı, 12:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü mesaisine Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı ile Fevziçakmak Pazaryeri ve Otoparkı’nda inceleme gezisinde bulunarak başladı. İmamoğlu’nun inceleme gezisine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti.

Her iki noktada detaylı incelemeler yapıp yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, daha sonra değerlendirmelerde bulundu.

"BAZEN HUKUKİ SÜREÇLER UZUN SÜREBİLİYOR"

Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı ile Fevziçakmak Pazaryeri ve Otoparkı’nın Küçükçekmeceliler için iki önemli nokta olduğunu belirten İmamoğlu, “Meydanları daha kimlikli hale getirmek için çalışıyoruz. Özellikle Cennet Mahallesi’ndeki meydanın tasarımını baştan yeniden yapıyoruz. İki noktada geçmişten gelen bazı müteahhit, sözleşme, ihale ve kesin teslim sorunları var. Maalesef bazen hukuksal süreçler istemediğimizden daha uzun sürebiliyor. Ama şu anda çözüm aşamasına geldik” ifadelerini kullandı.

"YAKINDA MÜJDEYİ VERECEĞİM"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin haklı olarak ilçe halkı adına işlerin takipçisi olduğunu belirten İmamoğlu, “Biz de bu iş için yoğun mesai harcıyoruz. Umut ediyorum her iki nokta için de net bitiş tarihlerini Küçükçekmece halkımıza ve belediye başkanımıza sunacağız. Ben de inşallah bitiş tarihi müjdesini yakın zamanda vereceğim” dedi.