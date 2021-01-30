Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de Özlem Gürses’e konuk programda annesini iki haftadır görmediğini dile getiren Ekrem İmamoğlu'na sürpriz yapıldı.
Programın sunucusu Özlem Gürses, İmamoğlu'na sürpriz yaparak annesini programa getirdi. Havva İmamoğlu’nun canlı yayına katılmasıyla şaşkınlık yaşayan Ekrem İmamoğlu sürpriz karşısındaki sevinc kameralara yansıdı.
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