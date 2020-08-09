Elazığ’da orman yangını
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları ekiplerin katılımı ile devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye araçları sevk edildi. Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
- Halk otobüsünde gergin anlar kamerada
- Cenazeler karıştı! Aileler arasında gerginlik çıktı
- İşte Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranları
- Kılık değiştiren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı
- Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü yoluna devam etti