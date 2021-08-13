Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

13 Ağustos 2021 Cuma, 16:20

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl Giresun kalite fındığın kilosunu 27, levant kalite fındığın kilosunu ise 26,5 liradan alacak. Erdoğan’ın açıkladığı bu fiyatlar, fındık için 35 lira talep eden muhalefet partilerinin yanı sıra fındık üreticilerinin de tepkisini çekti.

Giresunlu fındık üreticisi Ferhat Günaydın, tepkisini, kendi yazdığı şu şiirle dile getirdi:

Fındık para etmiyor

Aldığımız paralar amelelere yetmiyor

Oynadılar bir oyun

Fındık para etmiyor

Soğuk sular içildi

Bahçe altı biçildi

Otuza satabilsek

Kırk beşten vazgeçildi

Geldi ağustos ayı

Çileli amca, dayı

Ameleye para yok

Kendi fındık toplayı

Dolmaz pazar filesi

Olmaz bunun hilesi

Ancak ölünce biter

Fındıkçının çilesi

Günaydınım sen söyle

Bu işler her sene böyle

Kimse sahip çıkmıyor

Doğruyu konuş söyle