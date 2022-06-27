Erdoğan'ın üstüne konduğu hizmetler

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi projesi olmadığı halde üstlendiği projeleri Cumhuriyet TV sizler için derledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:04


AKP Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan cumhuriyet tv

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