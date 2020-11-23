Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
Kıdem tazminatı ve alacak maaşları nedeniyle uzun süredir mücadele veren Ermenekli maden işçiler, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek 25 Kasım Çarşamba günü Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdular.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde uzun süredir kıdem tazminatları ve ücretlerini alamayan maden işçileri, Ankara’ya yürüme karar aldı. Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz, mücadelelerinin 85’inci gününde olduklarını vurguladı. Yılmaz, Ermenek Kaymakamı ve Karaman Valisi ile görüşmeler yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti.
"BİZİM SABRIMIZ TAŞTI, 85 GÜN BEKLEDİK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 16 Kasım’da görüşme yapıldığını, Soylu’nun sorunun çözülmesi için valiyi görevlendirdiğini anımsatan Yılmaz, “İşveren gidip İçişleri Bakanı ile görüşüp bu işten kaçmaya çalışıyor. Bizim anamızın ak sütü gibi helal olan tazminatımızı, maaşımızı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlansın dediğimiz için işten atıldık. Patronlar hala pazarlık yapmaya çalışıyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Bizim sabrımız taştı. 85 gün bekledik, süreç bitti" dedi.
Yılmaz, 25 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'de Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı.
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