Esenler'de dakikalarca süren kavga

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Esenler'de yabancı uyruklu kalabalık 2 grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.

(DHA)
17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:05

Esenler'de bulunan Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı.

Kalabalık iki grup birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu.

Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.


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