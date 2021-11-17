Esenler'de dakikalarca süren kavga
Esenler'de yabancı uyruklu kalabalık 2 grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.
Esenler'de bulunan Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı.
Kalabalık iki grup birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu.
Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor