Eski AKP'li isimden olay yaratacak itiraf

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:43

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AKP ile siyaset yaptığı döneme ilişkin konuştu.

Gazeteci Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Yeneroğlu, AKP ile yollarını ayırma nedenini anlattı.

Yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların kendisi için dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Yeneroğlu, AKP'den çocuklarının yüzüne bakabilmek için ayrıldığını söyledi.