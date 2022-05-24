Evde, asansörde dehşeti yaşadı: 'Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın'

24 Mayıs 2022 Salı, 11:06

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

Sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar’ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip, kolunu kırdı. Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı. Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar’ı asansöre binerken yakalayan şahıs burada kadını taciz etti.

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