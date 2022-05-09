Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü: Katili kardeşi çıktı!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:46

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi.

Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.