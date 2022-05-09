Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü: Katili kardeşi çıktı!

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Şişli'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi.

dha
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:46

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi.

Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

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