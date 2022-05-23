Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç 'halı sahaya' uçtu

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:58

Kaza, 22 Mayıs Pazar akşamı saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan 34 VE 9122 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.





