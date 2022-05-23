Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç 'halı sahaya' uçtu

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Küçükçekmece’de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü. Kazada şans eseri halı sahada bulunan çocuklardan hiçbiri yara almadan kurtuldu.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:58

Kaza, 22 Mayıs Pazar akşamı saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Alt Hat Boyu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan 34 VE 9122 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü.


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