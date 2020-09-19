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Faruk Bildirici'nin şirin dostu canlı yayında söz almak isteyince...

KRT TV akşam haberlerine konuk olan Faruk Bildirici'nin köpeği, canlı yayında "lafa" girmeye kalkıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:21

Zafer Arapkirli'nin sunduğu KRT Anahaber'e gazeteci Faruk Bildirici konuk oldu. 

Yayın sırasında Bildirici'nin köpeği, "söze girmek" istedi. 

Canlı yayında yaşanan o anları Arapkirli sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"KRT TV Akşam Haberleri'ne konuk olan meslektaşım FARUK BİLDİRİCİ'nin patili dostu, canlı yayında lafa girmeye kalkışınca..."

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