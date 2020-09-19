Faruk Bildirici'nin şirin dostu canlı yayında söz almak isteyince...
KRT TV akşam haberlerine konuk olan Faruk Bildirici'nin köpeği, canlı yayında "lafa" girmeye kalkıştı.
Zafer Arapkirli'nin sunduğu KRT Anahaber'e gazeteci Faruk Bildirici konuk oldu.
Yayın sırasında Bildirici'nin köpeği, "söze girmek" istedi.
Canlı yayında yaşanan o anları Arapkirli sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"KRT TV Akşam Haberleri'ne konuk olan meslektaşım FARUK BİLDİRİCİ'nin patili dostu, canlı yayında lafa girmeye kalkışınca..."
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