Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı

22 Aralık 2020 Salı, 12:31

Asgari ücret komisyonu bugün Türk-İş’in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantı öncesi Fatih Portakal’ın sorularını yanıtlayan Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat “Bizim tespitimize göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2517 TL, yoksulluk sınırı 8198 TL, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 3074 TL. Bunlar fili olarak çarşı, pazar dolaşılarak belirlenmiş rakamlardır” açıklamasında bulundu.

TÜİK’İN RAKAMLARI HİÇ BİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEDİ

Dünyada asgari ücret hesaplamaları aileleriyle beraber değerlendiriliyor ancak bizde çalışanının geçimi üzerinden değerlendirme yapılıyor. Bizim talebimiz 4 kişilik bir aileye göre düzenlenmesi ancak yasal düzenleme olmadığı için gelen veriler tek kişi üzerinden oluyor. TÜİK’in verdiği rakamlarda geçmiş dönemlerde hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bunu da yaşayarak gördük.

“İŞVEREN AVRUPA’DAN İYİYİZ DİYOR“

İşveren kesiminin sunumlarında genel olarak asgari ücretin Avrupa’dan daha fazla iyi şartlarda olduğunu söylüyor. Ancak tabi ki bu sözler gerçeği yansıtmıyor. Bizim asgari ücretle çalışanımız çok. AB ülkelerinde bu oran yok.

BEKAR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 3014 LİRA

Bizim tespitimize göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2517 TL, yoksulluk sınırı 8198 TL, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 3074 TL. Bunlar fili olarak çarşı, pazar dolaşılarak belirlenmiş rakamlardır. Rakam konusunda hassasım ama enflasyon rakamları kadar ya da az üzerinde bir rakamın çok yetersiz kalacağı kanaatindeyim.