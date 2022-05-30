Fatih'te, köpeği ezip yoluna devam etti
İstanbul Fatih'te panelvanın üzerinden geçtiği köpek öldü. Köpeğin ezildiği anlar kameraya yansıdı. Panelvan sürücüsü köpeği burada bırakarak, yoluna devem etti.
Fatih Beyazıt'ta 23 Mayıs saat 06.30 sıralarında Fuat Paşa Caddesi'nden, Havancı Sokağa dönen panelvan sürücüsü, sokak köpeğini ezdi. Köpeği araç altında sürükleyen sürücü Tacirhane sokağa döndüğünde durumu fark etti.
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