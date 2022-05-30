Fatih'te, köpeği ezip yoluna devam etti

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İstanbul Fatih'te panelvanın üzerinden geçtiği köpek öldü. Köpeğin ezildiği anlar kameraya yansıdı. Panelvan sürücüsü köpeği burada bırakarak, yoluna devem etti.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:47

Fatih Beyazıt'ta 23 Mayıs saat 06.30 sıralarında Fuat Paşa Caddesi'nden, Havancı Sokağa dönen panelvan sürücüsü, sokak köpeğini ezdi. Köpeği araç altında sürükleyen sürücü Tacirhane sokağa döndüğünde durumu fark etti.

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