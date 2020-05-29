Feci kaza! Aselsan mühendisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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