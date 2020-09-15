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Filistin'i yok sayan 'normalleşme' anlaşmaları imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in ilkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri 'normalleştirme'ye yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 22:05


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