Filistin'i yok sayan 'normalleşme' anlaşmaları imzalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in ilkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri 'normalleştirme'ye yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzalandı.
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