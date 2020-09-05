Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi: Elimde sadece kalemim var

05 Eylül 2020 Cumartesi, 17:35

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Müyesser Yıldız’ın arkadaşları, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan hak ihlali başvurusunun bir an önce sonuçlanması talebiyle iki hafta sonra tekrar Yüksek Mahkeme'nin karşısında bulunan Atatürk Parkı’nda buluştu. Müyesser Yıldız’ın ailesi ve dostları, 15 dakika boyunca sessiz kalarak Yıldız’ın tutukluluğuna dikkat çekti.

Yıldız’ın ailesi, arkadaşları ve okurlarının düzenlediği etkinliğe, Yıldız’ın Ergenekon ve Kumpas davalarında haberini yaptığı mağdur askerler de katıldı. Etkinliğe Yıldız'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.

‘TÜRK MİLLETİ BU KADAR ADALETSİZ, VİCDANSIZ DEĞİLDİR’

Çakırözer, piknikte buluşanlara mesaj yollayan Müyesser Yıldız'ın moralinin yerinde olduğunu ifade ederek selamlarını iletti.

Çakırözer, Yıldız'ın mesajını dokudu:

"Üç ay oldu buradayım, üç yazı nedeniyle. Hâlâ iddianame ortada yok. Yazılarım orada duruyor, ben Sincan'dayım. Konuşmanın yazmanın sözlerin anlamını yitirdiği günlerden geçiyoruz. Adli yıl açılışında devlet yetkililerin gazetelere yansıyan sözlerini okudum. Bağımsız yargı diyorlar, adalet vicdan diyorlar. Hukukun üstünlüğü diyorlar. Bunları söyleyenler sanki gerçeklikten kopmuşlar. Onların o sözleriyle bizim yaşadıklarımız, bizim gerçeklerimiz arasında uçurum var. Soruyorum onlara: Madem bağımsız yargı var, adalet var, vicdan var; o zaman ben niye buradayım? Barış (Pehlivan), Murat (Ağırel), Hülya (Kılınç) niye orada, Silivri'de? O zaman beni, bizleri kim tutuklatıyor?

"Bu durum böyle devam edecekse mahkemeler artık kararlarını Türk Milleti adına vermesinler. İktidar adına, saray adına ya da onları oraya atayanlar kimse onlar adına versinler çünkü Türk Milleti bu kadar adaletsiz, bu kadar vicdansız değildir.

“Dünyada adaletten, vicdandan bahsedenler için şunu söylüyorum: Önce yurtta adalet, sonra dünyada adalet. Önce yurtta vicdan, sonra dünyada vicdan. Dünyaya vicdan dersi verenler önce kendi ülkelerinde vicdan ve adaleti sağlamalı.

“Bu sözleri sadece Müyesser Yıldız olarak kendim için değil, adil yargılanma hakkını savunan, adil yargılanmak isteyen herkes için söylüyorum. Daha önce bunu Ergenekon döneminde nasıl herkes için söylediysek şimdi de herkes için söylüyorum.”

‘KENDİMİ BİR AN TRUMP ZANNETTİM’

Yıldız, mesajında, tutukluluğa itiraz talebine hakimlikçe, “Adaletin işleyişine zarar veren faaliyetler içinde olabileceğinden” ifadesinin ret gerekçesi olarak yazılmasını da şöyle değerlendirdi:

“Kendimi bir an Trump zannettim ya da Merkel zannettim ya da Macron zannettim. Çünkü Türkiye’de adaletin işleyişine zarar veren faaliyetten bahsediliyorsa, bu bahsettiğim dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de yargının işleyişine ilişkin konuşmalarından bahsedilebilir. Ben bir gazeteci olarak ne yapabilirim? Nasıl adaletin işleyişine engel olabilirim? Elimde sadece bir kalem var. Ben böyle bir gerekçeyle tutukluluğumun devam etmesini kabul etmiyorum