Gelecek Partili Özdağ tarih verdi: "Erken Genel Seçimler'e hazırız"

28 Ekim 2020 Çarşamba, 21:52

Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 6 ay sonra erken genel seçimlerin yapılacağını öne sürerek "Hazırız" açıklaması yaptı.

Özdağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Şartların tamamı sahibiz. 1 Kasım'da Ankara'da büyük bir kongre yapacağız. Kongremiz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin farkındalığını ortaya koyacak. 'Gelecek sensin, Gelecek Türkiye' diyerek ve 'Söz, yine baharlar gelecek' sloganlarıyla siyaset sahnesinde yerimizi sağlamlaştırmış olacağız. 6 ay sonra yapılacak 'Erken Genel Seçimler'e hazırız."