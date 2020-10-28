Abone Ol google-news

Gelecek Partili Özdağ tarih verdi: "Erken Genel Seçimler'e hazırız"

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6 ay sonra yapılacak Erken Genel Seçimler'e hazırız" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 21:52

Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 6 ay sonra erken genel seçimlerin yapılacağını öne sürerek "Hazırız" açıklaması yaptı. 

Özdağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Şartların tamamı sahibiz. 1 Kasım'da Ankara'da büyük bir kongre yapacağız. Kongremiz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin farkındalığını ortaya koyacak. 'Gelecek sensin, Gelecek Türkiye' diyerek ve 'Söz, yine baharlar gelecek' sloganlarıyla siyaset sahnesinde yerimizi sağlamlaştırmış olacağız. 6 ay sonra yapılacak 'Erken Genel Seçimler'e hazırız."

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler