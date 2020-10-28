Gelecek Partili Özdağ tarih verdi: "Erken Genel Seçimler'e hazırız"
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6 ay sonra yapılacak Erken Genel Seçimler'e hazırız" açıklaması yaptı.
Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 6 ay sonra erken genel seçimlerin yapılacağını öne sürerek "Hazırız" açıklaması yaptı.
Özdağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Şartların tamamı sahibiz. 1 Kasım'da Ankara'da büyük bir kongre yapacağız. Kongremiz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin farkındalığını ortaya koyacak. 'Gelecek sensin, Gelecek Türkiye' diyerek ve 'Söz, yine baharlar gelecek' sloganlarıyla siyaset sahnesinde yerimizi sağlamlaştırmış olacağız. 6 ay sonra yapılacak 'Erken Genel Seçimler'e hazırız."
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