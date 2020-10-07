Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan genç kadın ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evden çıkan R.A. yolun karşısına geçmek istedi. Yolun yarısına geldiğinde kendisine doğru süratle gelen aracı farkeden genç kadın yolun ortasında dondu kaldı. R.A'ya çarpan otomobil genç kadını 1 metre ileriye fırlattı. Sırt üstü yere düşen R.A bir daha kalkamadı. Otomobilden inen sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polisi ve 112'yi arayıp haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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