Genç kızı takip edip taciz etti
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir genç kızı takip edip tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı. Zanlının genç kızı takip ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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