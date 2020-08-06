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Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!

İstanbul Esenyurt’ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 09:56

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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