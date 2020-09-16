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Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü

Gine Başkanı Alpha Conde, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:22


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