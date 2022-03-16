Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıkladı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini 'Sahra Çölü tozu' olarak açıkladı.
İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çok sayıda kişi çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını datedirgin etti.
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor. Bunlar sadece doğa olayı" dedi.
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