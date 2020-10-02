Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
ABD'de başka bir köpekle oyun oynadığı sırada göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu. O anlar saniye saniye görüntülendi. Timsahın başka hayvan ve çocuklara zarar vermeden önce yakalanıp öldürülmesi için gölde arama çalışmaları başlatıldı.
Amerika'nın Florida eyaletinde başka bir köpekle oynayan Mia ismindeki altı aylık köpek, gölün kenarında durduğu sırada gölden çıkan timsah tarafından aniden suya çekildi. Timsahın parçaladığı köpeğin parçaları ertesi gün gölün diğer tarafında bulundu.
KARŞILAMAYA GELMEYİNCE MERAK ETTİ
Köpeğin sahibi Dale Barberi, işten eve geldiğinde köpeğinin her zamanki gibi kendisini karşılamadığını, her yerde onu aramasına rağmen bulamayınca merak ettiğini söyledi. Köpeğini bulamayan Dale, kendi evinin ve komşularının güvenlik kameralarına baktı.
KATİL TİMSAHI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Köpeğinin timsah tarafından yenildiğini görünce büyük şok yaşayan Dale, sürekli gölde yüzdüğünü ama hiçbir zaman timsaha denk gelmediğini söyledi. Yetkililer gölde en az üç timsah olduğunu söyledi. Mia'yı öldüren timsahın başka hayvan ve çocuklara zarar vermeden önce yakalanıp öldürülmesi için gölde arama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Haberler.com
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