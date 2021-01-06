Görüntüler ortaya çıktı! Telsizle polisin başına defalarca vurdu
Eskişehir’de gürültü yaptığı için uyardığı K.B.’nin saldırısına uğrayan polis memuru A.Ü. ile saldırgan arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'nün elinden aldığı telsizle başına vurduğu görülüyor.
Olay, Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde 2019 yılının Temmuz ayında yaşanmıştı. Kaymakamlık girişinde görevli polis memuru A.Ü. (55) yüksek sesle telefonla konuşan K.B.’yi (27) gürültü yapmaması için uyardı. Bir müddet sonra ikili arasında tartışma çıktı ve K.B. polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan A.Ü.'nün başına elinden aldığı telsizle defalarca vurdu. Sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, başından ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. K.B. hakkında açılan dava Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yaklaşık 1,5 yıldır yargılama başlayamazken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda cep telefonuyla konuşan K.B. kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırıyor. K.B.’nin küfürler ederek elinden aldığı telsizle yerde yatan A.Ü.'nün başına vurma anları da görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
Video Haberler
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü
- Kızlardan 'sevgili' dayağı
- Kaza sonrası başlayan kavga kamerada
- Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme kamerada
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi