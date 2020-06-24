Halı sahada hortum ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da dün hortum etkili oldu. Büyükçekmece'de de ufak çapta hortum ortalığı birbirine kattı. Hortum halı saha ve çevresinde ne varsa uçurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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