Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkiv'in Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:38

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkiv'in bombalanma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

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