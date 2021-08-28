Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:36

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit sahil yolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü, öğrenilemeyen bir kamyonet sollama yaptıktan sonra İzmit sahil yoluna dönmeye çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, yere düştü. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı aynı istikamette seyir hainde olan farklı bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun sol şeridinde seyir halinde olan kamyonetin, bir otomobili sollayarak bir anda yan yola girmeye çalıştığı görülüyor. Kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yere düşüyor.