Hava almak için balkona çıktı, karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 13:28

Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Göral (45), hava almak için balkona çıktığında gökyüzünde sürekli yer değiştiren bir ışık fark etti. Yıldız olabileceğini düşündüğü ışığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göral, "Hava almak için balkona çıktım. Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince de şaşırdım. Çocuklar yanıma gelip, seyrettiler. Daha sonra ışık hızlı şekilde uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım" diye konuştu.



