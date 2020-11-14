Hava almak için balkona çıktı, karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi
Van’ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve renk değiştiren ışık şaşkınlık yarattı. Işığı görüp cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini söyleyen Ahmet Göral, "Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince şaşırdım" dedi.
Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Göral (45), hava almak için balkona çıktığında gökyüzünde sürekli yer değiştiren bir ışık fark etti. Yıldız olabileceğini düşündüğü ışığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göral, "Hava almak için balkona çıktım. Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince de şaşırdım. Çocuklar yanıma gelip, seyrettiler. Daha sonra ışık hızlı şekilde uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Merkez Bankası açıkladı
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Türkiye'den Google'a rekor ceza
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki gencin o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim