HDP'li Oluç'tan Meclis'te MHP'ye 'Çakıcı' sorusu

10 Aralık 2020 Perşembe, 17:54

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde bugün konuşan HDP İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, AKP ve MHP arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, kamuoyunda “Susurluk Kazası” olarak bilinen olayla bağdaştırıp aralarındaki benzerliklerin olduğunu söyledi.

"ÇAKICI'NIN TEHDİDİ AKP'YE DÖNÜKTÜR"

Oluç şöyle konuştu:

“Bu ülkede mafya ve siyaset ilişkisinin en açık biçimde kamuoyunda ve toplumca görüldüğü zamanı hatırlıyor musunuz? 'Susurluk kazası' bu kazada mafya siyaset devlet ilişkisi böyle hani derler ya kabak gibi ortaya çıktı. Onların içinde kimler vardı hatırlarsınız. Şimdi bu anı, ilişki bu dönemde yeniden ortaya çıktı. Sanmayın ki bu mesajı biz kendimiz üstümüze alıyoruz. Hayır o ilişkideki fotoğraflar orada verilen mesajlar yazılan mektuplar muhalefete dönük değil aslında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne size dönüktür size mesaj veriyorlar. Bunu anlamıyorsunuz. Anlayacaksınız ama iş işten geçtikten sonra.

“MHP, ÇETELERİN VE MAFYALARIN İSTİHDAM SORUNUNU ÇÖZDÜ YA MİLYONLARIN Kİ?”

Milliyetçi Hareket Partisi ben size bir soru soracağım. Şimdi siz çetelerin mafyaların istihdam sorununu çözdünüz Çakıcıya iş buldunuz. Peki milyonlarca işsizin istihdam sorununu nasıl çözeceksiniz. Buna cevabınız var mı? Yok. Nasıl iş bulacaksınız onlara? Cevabınız var mı? Yok. Askıda ekmek yaptınız o askıda ekmeğin yolsuzlukların yoksullukları nasıl ortadan kaldıracağına dair cevabınız var mı? Yok. Ekonomik politikanız nedir? Cevabınız var mı? Yok. Sayıştay’ın raporlarındaki yolsuzluklar karşısında ne dediğiniz belli mi? Yok. Yolsuzluk yapanlara dair hiçbir cümleniz var mı? Yok. Katar’a Katar’ın yüzölçümü kadar arazi satıldı bu ülkede buna dair bir söyleyeceğiniz bir laf var mı? Milliyetçi olarak, yok.

“MAHİR ÇAYAN VE DENİZ GEZMİŞ’İN MÜCADELELERİNİ ONURLA ANIYORUZ”

Bunlara bir laf söyleyemediğiniz için dönüp dolaşıp ta Mahir Çayan'a kadar gittiniz. Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş, hani yaşı yetmeyenler için söylüyorum. MHP’de abileriniz vardır, onlar size anlatsınlar, bu ülkenin bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele ettiler bedel ödediler. Hayatları ile bedel ödediler. Ve devrimcilik yaptılar. Onların o mücadelesi bizler için her zaman onurla anılan mücadelelerdir."