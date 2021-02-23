Hemşireye saldırı anı kamerada
Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde 2 kişi hemşireyi saldırdı. Darp anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da dün saat 17.30 sıralarında özel bir tıp merkezinin önüne gelen alkolü grup, sağlık çalışanlarına laf attı. Bir süre sonra 2 kişi, tıp merkezi içindeki erkek hemşire Süleyman Gül’e saldırdı. T.T ve M.Ş. isimli şahısların hemşireyi darp etme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı saldırganların daha önce de tıp merkezinde olay çıkardıkları öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada