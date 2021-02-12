Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

12 Şubat 2021 Cuma, 09:51

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü. Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port'taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.



