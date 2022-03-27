İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
İstanbul Kartal'da içerisinde yolcuların bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ve yolcular canlarını son anda kurtarırken, minibüsün yanma anı cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Oktay Fırat Harna idaresindeki yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri son anda fark eden sürücü ve yolcular, canlarını zor kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından minibüsten geriye sadece hurda yığını kaldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
- Patronunu soyan kuaför yakalandı
- Gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
En Çok Okunan Haberler
- Dünya karmasında Quaresma şovu! Trivela golü attı
- Yurtlarda uyuz vakaları!
- 'Var mı diyeceğiniz!'
- Patronunu soyan kuaför yakalandı
- Valilik açıkladı: 10 günlük yasak kararı
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
- Batshuayi, Belçika'da coştu!
- AKP'li yetkililer de kabul etti
- Usta oyuncu Zeliha Berksoy 76 yaşında!
- Ünlü muhallebicide dehşet anları