İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı

27 Mart 2022 Pazar, 10:22

Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Oktay Fırat Harna idaresindeki yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri son anda fark eden sürücü ve yolcular, canlarını zor kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından minibüsten geriye sadece hurda yığını kaldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

